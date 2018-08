Die Dividende bei Siemens liegt mit gut 3 Prozent über der Zins für 10-jährige US-Bonds. Das muss man heutzutage in globalen Zeiten betonen, denn Geld ist wieder eine Anlageklasse wie es die Goldmänner jüngst sagten als Daniel zu Gast war im Messeturm. Und da ist in der Tat was dran. Für uns ist Siemens aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...