Gleich drei neue Anleihen hat Daimler laut Angaben der Börse Stuttgart in der vorigen Woche erfolgreich emittieren können. Das Emissionsvolumen der neuen Papiere lag demnach bei zusammen 2 Mrd. Euro - was durchaus beachtlich ist. Die neuen Anleihen sind ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro handelbar und damit durchaus anlegerfreundlich. Doch der Blick auf den Kupon ist für Privatanleger(innen) eher ernüchternd. So bietet eine Anleihe mit 3 Jahren Laufzeit einen Kupon von gerade einmal 0,25%. ... (Peter Niedermeyer)

