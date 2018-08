die Reaktion des Markes war wieder einmal bezeichnend: Donald Trump goss am 2. August mit einer Twittermeldung neues Öl in das Feuer des Handelsstreits, doch der Goldpreis zuckte nicht einmal. Er fiel zurück. Gestiegen ist an diesem Tag nur der Bitcoin.

Der Bitcoin als neue kryptische Krisenwährung, wahrend die Edelmetalle beständig an Glanz verlieren? Dazu passt, dass die Verkaufszahlen für Gold- und Silbermünzen derzeit so niedrig sind wie zuletzt vor 18 Jahren. Auch damals sahen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...