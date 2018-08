München (ots) -



Auch an diesem Wochenende endet für viele Autoreisende die Fahrt in und aus dem Urlaub im Dauerstau. Besonders schwer haben es Urlauber auf dem Heimweg: Das Ferien-Ende steht in Kürze unter anderem in Hamburg, Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie im Süden der Niederlande bevor. Da aber etliche Autofahrer, etwa aus Bayern und Baden-Württemberg, erst jetzt in den Urlaub starten, bleiben auch die Fahrspuren in Richtung Süden weiterhin sehr voll.



Das sind die besonders belasteten Strecken:



- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee - A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen - A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin - A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln - A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden - A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck - A 6 Heilbronn - Nürnberg - A 7 Flensburg - Hamburg - A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg und Hannover - Hamburg - A 8 Salzburg - München - Stuttgart - A 9 München - Nürnberg - Berlin - A 10 Berliner Ring - A 11 Dreieck Uckermark - Berlin - A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse - A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berliner Ring - A 72 Hof - Leipzig - A 93 Inntaldreieck - Kufstein - A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen - A 96 München - Lindau - A 99 Umfahrung München



Auf eines der schlimmsten Stauwochenenden der Reisesaison sollten sich Autourlauber auch im benachbarten Ausland einstellen. Sowohl die An- als auch die Abreise werden beschwerlich. In Italien beginnt traditionell am Wochenende vor dem Ferragosto-Feiertag (15. August) der Ansturm auf die Küsten. In den meisten anderen Nachbarländern überwiegt inzwischen aber der Heimreiseverkehr. Eine detaillierte Übersicht über die Staufallen im Ausland gibt es unter => http://bit.ly/adac_staufallen_ausland. Wartezeiten sind bei der Einreise nach Deutschland an den drei Autobahnübergängen Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim) einzukalkulieren.



