Mit der Mega-Fusion des Gasekonzerns Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair wollte Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle sein Lebenswerk krönen. Nun dürfte der Deal sein Waterloo werden.

Es gibt diesen einen Satz auf den Fluren der Praxair-Konzernzentrale in Danbury, Connecticut, mit dem das Management die Marschrichtung bei vielen Vorhaben vorgibt. Wenn es heißt, "Steve wants it", gibt es kein zurück - wenn sich Praxair-Chef Steve Angel etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nichts und niemand von seiner Idee abbringen.

Jetzt allerdings könnte es in Danbury heißen: "Steve doesn't want it". Den lange geplanten Zusammenschluss mit dem Münchner Gasekonzern Linde dürfte Angel, der als CEO des neuen Konzerns vorgesehen war, nicht mehr wollen. Zu hoch sind die Hürden, die jetzt die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission aufgestellt hat. Beide Unternehmen müssen möglicherweise deutlich mehr Geschäfte verkaufen als sie wollen und vereinbart hatten. Aktivitäten mit einem maximalen Umsatzvolumen von insgesamt 3,7 Milliarden Euro wollen Linde und Praxair für ihre Fusion abstoßen. Mehr nicht. So steht es in der Fusionsvereinbarung. Diese Grenze könnte jetzt gerissen werden.

Zwar gibt es eine Klausel, die es beiden Unternehmen ermöglicht, das Limit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...