(shareribs.com) London 06.08.2018 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag nach oben, gestützt von einem OPEC-Bericht, laut dem Saudi-Arabien seinen Ausstoß im Juli gesenkt hat. In der letzten Woche hatte man noch unter einer anderen Annahme operiert. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sorgte in der vergangenen Woche für Zurückhaltung an den Ölmärkten. Die Agentur berichtete nach einer Umfrage ...

