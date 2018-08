(Trendbrief) - An den Börsen verabschiedeten sich die führenden globalen Aktienbarometer am Freitag mit einer freundlichen Tendenz ins Wochenende. Der durchschnittliche Kursgewinn lag bei 0,5%, wobei mit Ausnahme des HangSeng alle anderen Indizes in der Pluszone landeten. Für die gesamte vergangene Woche ergibt sich dennoch ein mittlerer Kursverlust von 0,4%. Dabei standen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...