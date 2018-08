Genf (www.fondscheck.de) - Lombard Odier Investment Managers ('Lombard Odier IM') hat François Meunier zum Aktienportfoliomanager am Standort London ernannt, so Lombard Odier IM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neu geschaffenen Funktion wird sich François Meunier auf die Identifizierung globaler Investitionsmöglichkeiten konzentrieren, die auf disruptiven Technologien und Innovationen basieren, und zwar sektorenübergreifend und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Herr Meunier berichtet an Didier Rabattu, Head of Equities bei Lombard Odier IM. ...

