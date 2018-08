Während die chinesischen Börsen am Montag wieder einmal unter dem Handelskonflikt gelitten haben, stellen sich Händler an der Wall Street eher auf unveränderte Kurse ein. In Schanghai war der Composite auf das tiefste Niveau seit Februar 2016 gesunken, doch in den USA werden die Indizes stattdessen nur knapp unter ihren Allzeithochs gehandelt. In den USA habe man eher die Berichtssaion und weniger den Handelsstreit im Blick, heißt es.

Am Montag stehen vorbörslich Geschäftszahlen von - unter anderem - Tyson Foods, Newell Brands, Cardinal Health und Seaworld Entertainment auf der Agenda. Am Wochenende hatte Berkshire Hathaway starke Zahlen vorgelegt. Die Aktie reagiert im vorbörslichen Handel jedoch noch nicht darauf.

Tesla-Aktien werden vorbörslich 1,2 Prozent niedriger gestellt. Die Titel hatten in der vergangenen Woche in Reaktion auf die überraschend gut ausgefallenen Quartalszahlen des Elektroautoherstellers um 17 Prozent zugelegt. Nun hat sich CEO Elon Musk auf Twitter über Shortseller in der Tesla-Aktie lustig gemacht, die auf Papierverlusten von fast 2 Milliarden Dollar sitzen. Er nutzte dazu eine Sequenz aus dem Film "Der Untergang", allerdings mit geänderten Untertiteln: Hitler entpuppt sich als Shortseller und tobt, als er von den guten Tesla-Zahlen erfährt, denn er hatte auf einen Kursrückgang der Aktie spekuliert.

August 06, 2018

