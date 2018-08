Der Coveris-Geschäftsbereich für formfeste Verpackungen - ‚Global Rigid' oder kurz Coveris Rigid - verfügt über 18 Produktionsstätten und 3.500 Mitarbeiter in Europa und den USA und stellt vor allem formfeste Kunststoffverpackungen für die Lebensmittelindustrie und die Gastronomie her mittels Thermoformen, Spritzgießen und Dekorationstechnik. Mit dazu gehören auch mehrere Non-Food-Anwendungen. Jakob Mosser, CEO der Coveris-Gruppe, sagte: "Der Verkauf von Rigid ist nach unserer jüngsten Veräußerung in Amerika ein wichtiger und erfolgreicher Meilenstein in unserer Strategie, Coveris zu einem europäischen Champion für flexible Verpackungslösungen aus Kunststoff und Papier zu machen".

Dieter Bergner, CEO von Coveris Rigid, ergänzte: "Wir freuen uns sehr, Lindsay Goldberg als neuen Partner gewonnen zu haben. Das Verpackungs-Know-how von Lindsay Goldberg und sein globales Netzwerk ermöglichen es Coveris Rigid, sich weiter zu einem bevorzugten Lieferanten für innovative ...

