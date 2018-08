Jahr für Jahr strömen mehr Studenten in die Uni-Städte. Der Zuwachs ist politisch geplant, doch mit den Folgen werden die Studenten allein gelassen.

Wer in München ein WG-Zimmer inseriert, sollte sich in den folgenden Tagen nichts vornehmen. "In München bekommt eine WG in guter Lage für ein freies Zimmer schon mal über 150 Nachrichten", erzählt Carsten Wagner vom Online-Portal wg-suche.de. Bei der Nachfrage lassen entsprechende Preise nicht lange auf sich warten. Ein WG-Zimmer für 550 Euro? In München völlig normal. Das ist für Bafög-Empfänger, die ein Wohngeld in Höhe von 280 Euro bekommen, unbezahlbar.

Die hohen Mietpreise auf dem freien Markt wären ein geringeres Problem, wenn es genügend Apartments in den günstigeren Studentenwohnheimen gäbe. Doch Wohnheimzimmer sind Mangelware. Nur für 9,62 Prozent der Studenten in Deutschland gab es 2017 ein Zimmer in einem geförderten Studentenwohnheim. Das hat eine Erhebung des Deutschen Studentenwerks ergeben. 2011 lag die Unterbringungsquote noch bei 11,24 Prozent. Besonders dramatisch ist die Situation in Berlin. Bis zu zwei Jahre lang müssen Studenten hier auf den Wartelisten des Studierendenwerks verharren, bis sie einen Platz angeboten bekommen.

Schuld an der Wohnungsmisere sind Bund und Länder. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, zwischen 2005 und 2020 bis zu 760.033 zusätzliche Studienplätze zu schaffen. Dabei scheinen sie jedoch nicht bedacht zu haben, dass all diese zusätzlichen Studenten irgendwo wohnen müssen. Während die Zahl der öffentlich geförderten Studienplätze in Deutschland seit 2008 um 43 Prozent gestiegen ...

