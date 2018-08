Die zweitägige Konferenz lässt erstklassige Experten aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Data Science zu den neuesten Businesstrends zu Wort kommen und bietet umfangreiche praxisorientierte Trainingsangebote



Mountain View, Kalifornien und London (ots/PRNewswire) - H2O.ai (https://www.h2o.ai/), der Open-Source-Marktführer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, gab heute seine Pläne für die H2O AI World London 2018 (http://h2oworld.h2o.ai/h2o-world-london/) bekannt, eine Pflichtveranstaltung für Data Science- und Wirtschaftsführer mit den Schwerpunkten KI, maschinelles Lernen (ML) und Deep Learning. Die H2O AI World London beginnt am 29. Oktober 2018 im Anschluss an die ausverkaufte Veranstaltung in New York im Londoner Hilton Hotel Park Lane und bietet am ersten praktisches Training für die H2O.ai-Produktsuite an. Das Training umfasst die Open-Source-Plattform für maschinelles Lernen, H2O (https://www.h2o.ai/products/h2o/), die Apache Spark Open-Source-Integrationslösung, H2O Sparkling Water (https://www.h2o.ai/products/h2o-sparkling-water/), und eine unternehmensfertige automatische Plattform für maschinelles Lernen, H2O Driverless AI (https://www.h2o.ai/driverless-ai/).



Der zweite Veranstaltungstag bietet Vorträge von Sri Ambati, CEO und Gründer von H2O.ai, sowie zahlreichen Branchenexperten, um Teilnehmern sowohl aus geschäftlicher als auch technischer Perspektive vor Augen zu führen, auf welche Weise das volle Potenzial von KI, ML, Deep Learning und Data Science über zahlreiche Branchen hinweg ausgeschöpft werden kann.



Die Sprecher der H2O AI World-Veranstaltung stammen aus den unterschiedlichsten Branchenbereichen und umfassten bereits Führungskräfte von Unternehmen wie IBM, Google Cloud, NVIDIA, PwC, Capital One und Dun & Bradstreet. Sie werden ihre persönlichen Erfahrungen mit KI und Data Science vorstellen, wobei sie sich auf reale Geschäftsbeispiele konzentrieren, die Herausforderungen, die die Wertmaximierung künstlicher Intelligenz mitsichbringt, hervorheben und aufzeigen, auf welche Weise ihre Unternehmen dazu in der Lage sind, neue Werkzeuge zur Optimierung von Geschäftsabläufen wirksam einzusetzen, so dass weltweit nachhaltige Erfolge erzielt werden können.



Zugang zu Videoaufnahmen von Präsentationen der H2O World NY 2018 haben Sie hier (https://www.youtube.com/playlist?list=PLNtMya54qvOHCt x4-SmETYD48tNycvMDr).



H2O AI World 2018 London (http://h2oworld.h2o.ai/h2o-world-london/)



Wann: Montag, 29, Oktober bis Dienstag, 30. Oktober 2018



Wo: London Hilton on Park Lane, 22 Park Ln, Mayfair, London W1K 1BE, Großbritannien



Kosten: £349 für den allgemeinen Einlass, £99 für Studenten



Melden Sie sich jetzt an und zahlen Sie bis zum 10. August als Frühbucher nur £149: https://www.eventbrite.com/e/h2o-ai-world-london -2018-tickets-48016161632tickets



Informationen zu H2O.ai



H2O.ai gilt als Open-Source-Marktführer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und verfolgt das Ziel, KI für alle zu demokratisieren. H2O.ai revolutioniert die Anwendung künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Software mit seiner kategorieschaffenden, visionären Open-Source-Plattform für maschinelles Lernen, H2O. Über 14.000 Unternehmen nutzen Open-Source-H2O in erfolgkritischen Anwendungsfällen für finanzielle Angelegenheiten, Versicherung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Telekommunikation sowie Verkauf und Marketing. H2O.ai brachte vor kurzem Driverless AI auf den Markt, um KI auf eine Weise anzuwenden, die die einfachere, zügigere und effektivere Implementierung von Data Science unterstützt. Im Februar 2018 ernannte Gartner H2O.ai im 2018 Magic Quadrant zum Marktführer für Data Science-Plattformen und Plattformen für machinelles Lernen. H2O.ai schließt sich mit führenden Technologieunternehmen wie NVIDIA, IBM, AWS, Azure und Google zusammen und blickt mit Stolz auf seinen wachsenden Kundenstamm, zu dem unter anderem Capital One, Progressive Insurance, Comcast, Walgreens und PayPal gehören. Für weitere Informationen und Details darüber, wie H2O.ai Geschäftsabläufen auf intelligente Weise zum Wandel verhilft, besuchen Sie bitte www.h2o.ai.



