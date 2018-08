Neuenburg - Die Schweizer Hotelbranche hat sich im Juni weiter erholt. Laut dem Branchenverband gibt es keine Anzeichen für ein baldiges Ende dieses Booms.

Die Schweizer Hoteliers zählten im vergangenen Juni 3,58 Millionen Übernachtungen, was gegenüber dem entsprechenden Vorjahrsmonat einem Plus von 4,4 Prozent entspricht. Im gesamten ersten Halbjahr betrug das Plus 3,8 Prozent auf 18,35 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.

Der Aufwärtstrend hält damit seit fünfzehn Monaten an. Rückläufige Übernachtungszahlen verzeichnete die Branche letztmals im März 2017.

Deutsche sind zurück

Der Boom hat verschiedene Gründe, wie Patric Schönberg vom Branchenverband Hotelleriesuisse sagt. So hätten der schwächere Schweizer Franken und die gute Konjunktur in Europa dazu geführt, dass die Deutschen nun wieder öfter Ferien in der Schweiz machten. Konkret nahmen die Logiernächte deutscher Touristen im ersten Halbjahr um 73'000 zu, was laut dem BFS das deutlichste absolute Wachstum aller Herkunftsländer ...

