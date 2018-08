DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.842,80 +0,12% +4,72% Euro-Stoxx-50 3.499,55 +0,49% -0,13% Stoxx-50 3.144,15 +0,25% -1,06% DAX 12.695,77 +0,63% -1,72% FTSE 7.663,50 +0,06% -0,37% CAC 5.497,53 +0,34% +3,48% Nikkei-225 22.507,32 -0,08% -1,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,14 +9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,48 68,49 +1,4% 0,99 +17,6% Brent/ICE 73,96 73,21 +1,0% 0,75 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.209,61 1.213,68 -0,3% -4,08 -7,2% Silber (Spot) 15,34 15,42 -0,5% -0,08 -9,4% Platin (Spot) 827,90 832,00 -0,5% -4,10 -10,9% Kupfer-Future 2,72 2,75 -1,1% -0,03 -18,4%

Die Ölpreise legen am Montag zu, gestützt von Berichten, dass die saudi-arabische Ölförderung im Juli überraschend zurückgegangen sei. Ende Juni hatten die Opec und Russland beschlossen, die Fördermenge im Juli wieder zu erhöhen, nachdem sie zuvor über ein Jahr gedrosselt worden war.

AUSBLICK AKTIEN USA

Während die chinesischen Börsen am Montag wieder einmal unter dem Handelskonflikt gelitten haben, stellen sich Händler an der Wall Street eher auf kaum veränderte Kurse ein. In den USA habe man eher die Berichtssaion und weniger den Handelsstreit im Blick, heißt es.

Am Montag stehen vorbörslich Geschäftszahlen von - unter anderem - Tyson Foods, Newell Brands, Cardinal Health und Seaworld Entertainment auf der Agenda. Am Wochenende hatte Berkshire Hathaway starke Zahlen vorgelegt. Die Aktie reagiert im vorbörslichen Handel jedoch noch nicht darauf.

Tesla-Aktien werden vorbörslich 1,2 Prozent niedriger gestellt. Die Titel hatten in der vergangenen Woche in Reaktion auf die überraschend gut ausgefallenen Quartalszahlen des Elektroautoherstellers um 17 Prozent zugelegt. Nun hat sich CEO Elon Musk auf Twitter über Shortseller in der Tesla-Aktie lustig gemacht, die auf Papierverlusten von fast 2 Milliarden Dollar sitzen. Er nutzte dazu eine Sequenz aus dem Film "Der Untergang", allerdings mit geänderten Untertiteln: Hitler entpuppt sich als Shortseller und tobt, als er von den guten Tesla-Zahlen erfährt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H

18:15 DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Ergebnis 1H

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen drehen am Montagmittag ohne wirklich fundamentale Gründe ins Plus. Stützend dürfte allerdings die Euro-Schwäche wirken, die den Einbruch der deutschen Auftragseingänge etwas in den Hintergrund treten lässt. Hauptthema bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China und die damit verbundene Unsicherheit. Unter den Einzelwerten brechen Linde um 9,5 Prozent ein. Die Ankündigung, dass möglicherweise zusätzliche US-kartellrechtliche Auflagen für die geplante Fusion mit Praxair anstehen, könnte die Abspaltung weiterer Unternehmensteile zur Folge haben. "Damit dürften aber die Ziele der Fusion verfehlt werden", so ein Analyst mit Blick auf die zu erzielenden Synergien eines gemeinsamen Unternehmens. Die Großbank HSBC hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Etwas negativ wird gewertet, dass die Kernkapitalquote CET1 knapp unterhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Die Aktie gibt um 0,5 Prozent nach. PostNL will sich von ihren Töchtern Postcon und Nexive trennen. Das Unternehmen, das im zweiten Quartal unter dem Strich in die Verlustzone gerutscht ist, senkte zudem das obere Ende der Prognosespanne für den Betriebsgewinn 2018. Die Aktie verliert 5,8 Prozent. Der Automobilzulieferer Stabilus hat im dritten Geschäftsquartal dank einer starken Nachfrage besonders in Asien sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und den Ausblick bestätigt. Der Kurs gewinnt 5,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.34 Uhr Fr, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1539 -0,25% 1,1555 1,1599 -4,0% EUR/JPY 128,60 -0,05% 128,56 128,89 -4,9% EUR/CHF 1,1513 +0,08% 1,1507 1,1510 -1,7% EUR/GBP 0,8917 +0,23% 0,8893 0,8907 +0,3% USD/JPY 111,45 +0,20% 111,26 111,14 -1,1% GBP/USD 1,2941 -0,47% 1,2993 1,3021 -4,2% Bitcoin BTC/USD 7.008,22 -0,9% 7.123,75 8.405,24 -48,7%

Der Euro gibt zum Dollar weiter nach. Anders als der Euro-Dollar-Wechselkurs nahelegt, befindet sich die US-Währung unter Herausrechnung Euro-spezifischer Effekte weiter in einer Seitwärtsbewegung, wie Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann einschätzt. Der Devisenmarkt sei somit noch unentschlossen, ob und was er aus dem Handelskonflikt der USA gegen den Rest der Welt machen soll. Solange die US-Notenbank Fed auf höhere Inflation aus der Verteuerung der Importe und auf ein weiteres Heißlaufen der US-Konjunktur durch Substitution der Importe durch heimische Produktion "normal" reagiere - also den Leitzins wahrscheinlicher bzw stärker anhebt - wirkt die US-Handelspolitik dollarpositiv, urteilt er. "Daher finde ich die jetzigen Euro-Dollar-Niveaus angemessener als Werte im mittleren 1,17er-Bereich."

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte in Asien am Montag präsentiert. Die zunächst freundliche Gesamttendenz wich einem durchwachsenen Bild, nachdem der Impuls von den europäischen und amerikanischen Märkten an Kraft verloren hatte. Dort war es am Freitag nach oben gegangen, weil der US-Arbeitsmarktbericht die Zinssorgen gedämpft und die Stimmung aufgehellt hatte, während der Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Hintergrund getreten war. Teilnehmer sprachen nun von einer eher flauen Erholungsbewegung lediglich an einigen asiatischen Plätzen, nachdem die handelspolitische Auseinandersetzung in der Vorwoche zu kräftigen Verlusten geführt hatte. Die Aktien in Schanghai büßten 1,1 Prozent ein. Die chinesische Zentralbank hat Maßnahmen zur Stützung des Yuan beschlossen, die ab sofort vorschreiben, dass Banken für Renminbi-Short-Positionen am Terminmarkt mindestens 20 Prozent der Kundenpositionen als Reserve halten müssen. Damit verteuert sich die Spekulation gegen die heimische Währung, was diese nach oben bringen soll. Zwischenzeitlich war der Markt leicht ins Plus gelaufen, unterstützt unter anderem von den Finanzwerten, die sich im Schnitt um rund 1 Prozent verteuerten. Auf Erholungskurs bewegten sich dagegen die Aktien in Hongkong, wo es um 0,7 Prozent nach oben ging. Hier war es in der Vorwoche wegen des Handelsstreits zu besonders starken Abgaben gekommen. Die HSBC-Aktie gewann 0,6 Prozent. Die Großbank hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Das Geldhaus profitierte von besseren Geschäften im globalen Geschäft und zeigte sich mit dem Ergebnis trotz relativ deutlich gestiegener Ausgaben zufrieden. In Japan hat die Börse nach Aufschlägen im frühen Geschäft leicht ins Minus gedreht, . Belastet wurde der Markt vom schwachen Finanzsektor.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt legen zum Start in die Woche leicht zu. Während die Staatsanleihen stabil notieren, stehen die Unternehmensanleihen leicht unter Druck. Da die Europäische Zentralbank ihre Unterstützung für Credit-Spreads im Euroraum bald drastisch reduzieren wird, werden die Fundamentaldaten nach Einschätzung der Marktstrategen der Commerzbank wieder wichtiger. In Europa steht noch eine recht vollgepackte Woche mit Quartalszahlen bevor - allein aus dem DAX legen neun Unternehmen ihre Geschäftszahlen vor. Im Vorfeld positionieren sich die Anleger etwas vorsichtiger.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler will Elektrosmarts in China mit Baic bauen - Agentur

Daimler plant einem Agenturbericht zufolge die Fertigung einer Elektroversion des Kleinwagens Smart in China. Der DAX-Konzern führe darüber Gespräche mit der Beijing Electric Vehicle, einer Tochter des chinesischen Daimler-Partners Baic, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Geplant sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens. Daimler fertigt seit 2005 gemeinsam Mercedes-Pkw in China mit Baic.

Kuka sieht sich nach erstem Halbjahr im Plan

Kuka sieht sich nach den ersten sechs Monaten auf dem Weg zum Erreichen der Ziele 2018. Der Augsburger Hersteller von Industrierobotern hat im zweiten Quartal zwar weniger umgesetzt, den Gewinn aber gesteigert. Aufträge kamen vor allem aus Europa und China.

Zweifel an Linde-Praxair-Fusion verunsichert Investoren

Linde und Praxair stehen bei ihrer Milliardenfusion zum weltgrößten Gaseanbieter vor unerwarteten Kartellauflagen aus den USA. Womöglich sind die Forderungen sogar so hoch, dass der Zusammenschluss im Wert von insgesamt mehr als 65 Milliarden Euro auf der Schlussetappe noch scheitert. Um die Fusion zu retten, müssen der Münchener DAX-Konzern und Praxair noch mehr Geschäfte verkaufen als bisher in Aussicht gestellt - viel Zeit bleibt ihnen dabei aber nicht.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 06, 2018 07:11 ET (11:11 GMT)

Schaeffler kauft Technologie für Zukunftsmarkt autonomes Fahren

Schaeffler verstärkt sich mit dem Kauf einer wichtigen Technologie für den Zukunftsmarkt autonomes Fahren. Der Autozulieferer erwirbt eigenen Angaben zufolge die sogenannte "Drive-by-wire"-Technologie von der Paravan GmbH. Zusammen wollen die beiden Gesellschaften ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um die Technologie weiterzuentwickeln.

Stada wird Mehrheitsaktionärin der Bioceuticals Arzneimittel AG

Stada hat den Anteil an der Bioceuticals Arzneimittel AG aufgestockt und wird somit Mehrheitsaktionärin des Unternehmens, das im Wachstumsmarkt der sogenannten Biosimilars tätig ist. Laut Stada-Mitteilung erwirbt das Bad Vilbeler Pharmaunternehmen weitere 35,48 Prozent an Bioceuticals von den Mitgesellschaftern und hält damit insgesamt mehr als 51,34 Prozent.

Xing weiter auf deutlichem Wachstumskurs

Xing wird immer stärker für berufliche Kontakte genutzt. Entsprechend nahm die Zahl der Nutzer des sozialen Netzwerks aus Hamburg zu; Umsatz und Ergebnis legten im ersten Halbjahr deutlich zu, wie das TecDAX-Unternehmens mitteilte. Insgesamt wuchs der Umsatz in den sechs Monaten um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 110,5 Millionen Euro.

QSC profitiert weiter von starker Nachfrage nach Cloud-Diensten

QSC ist im zweiten Quartal in den Geschäftsbereichen Cloud und Telekommunikation stark gewachsen, das Geschäft mit Consulting und Outsourcing entwickelte sich allerdings rückläufig. Insgesamt stieg der Umsatz zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf 92,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 0,7 auf 9,0 Millionen Euro zurück.

Mitfahrzentrale Blablacar wächst in Russland

Die französische Mitfahrzentrale Blablacar wird ab dem Herbst in Russland auch Besitzerin des Anbieters Beepcar sein. Die russische Internetgesellschaft Mail.Ru Group verkauft die Plattform im Zuge einer langfristigen Partnerschaft an die Franzosen. Mail.Ru will sich nach eigenen Angaben auf die Entwicklung ihrer übrigen Plattformen konzentrieren. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

PostNL verkauft deutsche Postcon und senkt Prognose - Aktie bricht ein

PostNL will sich von ihren Töchtern Postcon und Nexive trennen. Das Unternehmen, das im zweiten Quartal unter dem Strich in die Verlustzone rutschte, senkte zudem das obere Ende der Prognosespanne für den Betriebsgewinn 2018. Die Aktie verliert zu Handelsbeginn rund 7 Prozent.

Tesco und Carrefour bestätigen strategische Allianz

Die beiden Handelskonzerne Tesco und Carrefour wollen mit einem gemeinsamen Einkauf ihre Marktmacht gegenüber den Lieferanten besser nutzen. Die Unternehmen aus Großbritannien und Frankreich bestätigten den formalen Abschluss einer strategischen Allianz. Im Juli hatten die beiden Supermarktketten angekündigt, dass es bei der Allianz um die Geschäftsbeziehungen zu global agierenden Lieferanten und um den gemeinsamen Einkauf von Eigenmarken-Produkten gehen werde.

August 06, 2018 07:11 ET (11:11 GMT)

