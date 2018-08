Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Manchmal verbreiten sich durchaus wichtige Meldungen noch auf ganz althergebrachte Weise, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". So geschehen am vergangenen Freitag, als sich der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, in einem Radio-Interview zum Thema Brexit geäußert und vor einem ungeregelten Ausstieg seines Landes aus der Europäischen Union gewarnt habe. ...

