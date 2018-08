Mainz (ots) -



Auf der Suche nach seiner verschollenen Tochter Emma (Anna Herrmann) macht sich Apotheker Benno (Dietmar Bär) auf den Weg ins türkisch-syrische Grenzgebiet. Er ahnt nicht, dass die Reise ihn an seine emotionalen Grenzen führen wird. Das ZDF zeigt das Drama "Für meine Tochter" am Mittwoch, 8. August 2018, um 20.15 Uhr. Neben Dietmar Bär und Anna Herrmann sind in weiteren Rollen Merlin Rose, Anja Schneider und andere zu sehen. Regie führte Stephan Lacant nach einem Drehbuch von Sarah Schnier und Michael Helfrich. In der ZDFmediathek ist "Für meine Tochter" bereits ab Dienstag, 7. August 2018, 10.00 Uhr, abrufbar.



Apotheker Benno Winkler, der noch immer mit dem Verlust seiner Frau zu kämpfen hat, lebt zurückgezogen in seiner eigenen Welt. Doch dann erreicht ihn die Nachricht, dass der Pass seiner Tochter Emma in der Türkei aufgetaucht sei. Eine Syrerin hatte versucht, mit den Papieren einzureisen. Benno, der Emma beim Studium in Berlin wähnt, versucht das Missverständnis aufzuklären. Als er seine Tochter nicht erreichen kann, begibt er sich auf die Suche nach ihr - eine Suche, die ihn von Berlin über Ankara bis in die türkisch-syrische Grenzregion führt.



Offenbar wollte Emma die Familie eines befreundeten syrischen Flüchtlings in Eigenregie nach Deutschland holen. Emmas Freund Max (Merlin Rose) unterstützte sie bei diesem Vorhaben. Tatsächlich kann Benno den jungen Mann, der von einem brutalen Überfall des IS traumatisiert ist, ausfindig machen. Doch damit beginnt eine harte Probe für den Apotheker: Um Emma zu finden, muss er sich gemeinsam mit Max und dem türkischen Fahrer Ilkay (Adam Bay) mitten ins syrische Kriegsgebiet vorwagen.



