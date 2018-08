Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang deutscher Industrie überraschend schwach

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich am Ende des zweiten Quartals 2018 deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er im Juni gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist der stärkste monatliche Rückgang seit Januar 2017. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von nur 0,5 Prozent prognostiziert.

BayernLB: Keine Wachstumseffekte durch schwache Orders

Der unerwartet deutliche Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Juni wird nach Einschätzung der BayernLB keine unmittelbaren Wachstumseffekte haben. Zwar seien die konjunkturellen Vorgaben für die zweite Jahreshälfte wegen des Abwärtstrends der Auftragseingänge "nicht gerade stark", doch seien die Auftragsbestände und die Auslastung der Betriebe weiterhin recht hoch, schreibt Volkswirt Stefan Kipar in einem Kommentar.

VP Bank: Keine Anzeichen für deutschen Konjunkturabschwung

Die VP Bank sieht trotz des unerwartet starken Rückgangs der deutschen Auftragseingänge im Juni keine Anzeichen für einen Konjunkturabschwung. Zwar komme die deutsche Industrie nicht auf die gleichen Drehzahlen wie 2017, was das Wachstum 2018 bremsen dürfte, doch stellten die Unternehmen weiterhin neue Mitarbeiter ein, schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. "Konjunktursorgen sehen anders aus", so Gitzel.

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steigt erstmals seit Januar

Der vom Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im August erstmals seit Januar wieder gestiegen. Laut Sentix beurteilten die befragten Investoren sowohl Konjunkturlage als auch Konjunkturerwartungen besser als zuletzt. Der Gesamtindex stieg auf 20,4 (Juli: 16,2) Punkte, der Lageindex auf 54,8 (51,3) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 9,3 (minus 14,0) Punkte.

VDMA: Auftragseingang zieht im Juni wieder kräftig an

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im Juni ein zweistelliges Wachstum in seinen Auftragsbüchern verbucht, nachdem es im Mai zu einem kleinen Rückgang gekommen war. Im Juni wurde ein Orderplus von real 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr registriert, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte.

BDI fordert Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs mit Iran

Nach der Ausweitung der US-Sanktionen gegen den Iran setzt sich die deutsche Industrie für die Weiterführung der Geschäfte ein. "Der BDI unterstützt die Bundesregierung in ihrem Engagement, faire Wettbewerbsregeln für Unternehmen im Iran-Geschäft sicherzustellen", erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf. Um Anreize zur Fortsetzung des Abkommens zu schaffen, müsse in erster Linie der Zahlungsverkehr mit dem Iran aufrechterhalten werden.

E3-Staaten und EU stellen sich wegen Iran-Sanktionen gegen Trump

Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehen angesichts der neuen US-Sanktionen gegen den Iran in die Offensive. Man werde weiter an der "Aufrechterhaltung effektiver Finanzkanäle mit Iran" sowie an der "Weiterführung iranischer Öl- und Gasexporte" arbeiten, hieß es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini.

US-Außenminister Pompeo will Iran-Sanktionen hart durchsetzen

US-Außenminister Mike Pompeo hat Entschlossenheit bei der Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Die US-Sanktionen würden "durchgesetzt" und sollten dazu führen, "die bösartigen iranischen Aktivitäten zurückzudrängen", sagte Pompeo auf der Rückreise von einer Konferenz in Singapur. Präsident Donald Trump hatte im Mai den Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und die Wiedereinsetzung der Sanktionen angekündigt.

IWF fordert von Deutschland Abbau von Exportüberschuss und höhere Staatsausgaben

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Deutschland zu mehr Anstrengungen beim Abbau seines Exportüberschusses aufgefordert. Die Bundesregierung müsse den "fiskalischen Spielraum" ausnutzen, um durch eine "sinnvolle Erhöhung der Staatsausgaben" die heimische Nachfrage anzuschieben, schrieb Chefvolkswirt Maurice Obstfeld in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung Die Welt. Er forderte etwa mehr Investitionen in Infrastruktur oder Digitalisierung.

CSU schickt Union in Umfrage auf Talfahrt

Die Asylpolitik der CSU kommt beim Wahlvolk offenbar nicht an und schadet der Union insgesamt. Im aktuellen RTL/N-TV-Trendbarometer verliert die Union 1 Punkt auf 31 Prozent - ein Ergebnis, dass der Forsa-Umfrage zufolge vor allem durch die Schwäche der CSU verursacht wird. Während die CDU ihr Bundestagsrrgebnis von 2017 (26,8 Prozent) in etwa halten kann, kommen die Christsozialen bundesweit nur noch auf etwas mehr als 4 Prozent (2017: 6,2 Prozent).

Fahrverbote wegen hoher Ozonwerte in Frankreich

Wegen hoher Ozonwerte infolge der Hitze haben Paris und weitere französische Städte Fahrverbote verhängt. Im Großraum der Hauptstadt durften besonders umweltschädliche Autos und Lkws am Montag nicht fahren, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Zudem wurde die Höchstgeschwindigkeit auf vielen Straßen um 20 Stundenkilometer gesenkt. Auch Straßburg, Lyon und das südostfranzösische Département Isère rund um die Stadt Grenoble schränkten den Verkehr ein.

