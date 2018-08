Mit Can-Fite BioPharma (ISIN: US13471N1028) gelingt einem unserer No-Brainer-Kandidaten ein saftiger Lizenzdeal in China. Das Abkommen umfasst die zwei fortgeschrittensten Produktkandidaten des Unternehmens - Piclidenoson gegen rheumatische Arthritis und Schuppenflechte sowie Namodenoson gegen fortgeschrittenen Leberkrebs und Fettleber - und bietet die Aussicht auf etliche Millionen Dollar Umsatz.

Der Deal mit CMS Medical Venture Investment, einer Tochter der börsennotierten, milliardenschweren China Medical System Holdings, bringt Can-Fite eine Sofortzahlung über 2 Millionen USD sowie die Aussicht auf 14 Millionen USD an regulatorischen sowie 58,5 Millionen USD an verkaufsbasierten Meilensteinzahlungen. Darüber hinaus wird Can-Fite eine zweistellige Royalty-Beteiligung an den Erlösen der Produkte im Lizenzgebiet gewährt. CMS übernimmt die weitere Entwicklung der Wirkstoffe in China.

Reicht das endlich für die Neubewertung?

Die an der NYSE notierende Can-Fite-Aktie, mit der SD-Leser in der Vergangenheit bereits sehr gutes Geld verdienen konnten, steht seit geraumer Zeit auf unserer Watchlist und war nicht ohne Grund sogar ein potenzieller No-Brainer-Kandidat für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...