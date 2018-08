Frankfurt - Der Euro hat am Montag die anfänglichen Kursverluste gegenüber dem US-Dollar noch ausgeweitet. Der Kurs der Gemeinschaftswährung fiel nach Tagesmitte zweitweise bis auf 1,1530 Dollar. Dies entspricht dem niedrigsten Stand seit Ende Juni. Am frühen Nachmittag liegt der Kurs mit 1,1536 Dollar nur wenig höher. Dies, nachdem am Morgen der Euro noch zeitweise bei 1,1570 Dollar notierte.

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Eurokurs im Tagesverlauf relativ stabil und notiert mit 1,1510 kaum verändert zum Freitag. Der Dollar legt derweil entsprechend zu gegenüber dem Franken und kostet am frühen Nachmittag 0,9979 Franken, was über den Tag gesehen einem Zuwachs von rund 0,3 Prozent entspricht.

Überraschend schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten den Euro etwas. Im Juni war der Auftragseingang in der deutschen ...

