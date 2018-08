JP3D Tecvision aus Straubing ist ein Hersteller von additiv gefertigten Bauteilen aus Kunststoff oder Metall. Eigens zu diesem Zweck hat die JP-Unternehmensgruppe - sie ist im Sondermaschinenbau, in der Automation und Robotik tätig - das Tochterunternehmen gegründet. Die Fertigung von außergewöhnlichen Teilen ist bei dem 3D-Druckunternehmen nicht selten. Und "je komplexer die Geometrie und je mehr Funktionen in ein Bauteil integriert werden müssen, desto besser eignet sich die additive Fertigung", erläutert Dr. Roman Lengsdorf, Abteilungsleiter additive Fertigung bei dem JP3D Tecvision.

Gedruckt wird sowohl mit Kunststoff als auch mit Metall - je nach Einsatzzweck und Kundenwunsch. "Den Kunststoffdruck nutzen wir auch für Prototypen", erklärt der Lengsdorf. So war es auch bei dem komplexen Teil, das er in der Hand hält: Eine Art Scharnier, das in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. Dieses Bauteil weist viele Winkel und verschiedene Ebenen auf.

"Mit konventionellen Methoden ist die Fertigung eine teure Angelegenheit, auch wegen der hohen Bearbeitungszeit", fährt Lengsdorf fort. Denn das Scharnier müsste aus einem Metallblock gefräst werden. Hinzu kommt, dass aus den CAD-Daten ein Programm für die CNC-Maschinen zur Bearbeitung geschrieben werden müsste. Bei der additiven Fertigung werden die CAD-Daten dagegen einfach eingelesen. Der Bediener überlegt lediglich, wie sinnvoll gedruckt werden kann und überprüft dies anhand eines Kunststoffmodells. Die Zeiteinsparung bei der Fertigung schlägt sich in den Angeboten nieder, die damit deutlich günstiger ausfallen. Allerdings herrschen in der Lebensmittelindustrie hohe Präzisionsvorgaben, was Maße und Toleranzen angeht. Und die müssen mit einem Messprotokoll ...

