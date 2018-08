Seit Jahren schon liegt der Dollar aus Hongkong (HKD) an der Kette. Der Wert der Währung schwankt in einer engen Bandbreite um 7,80 USD/HKD. Allerdings drückt der starke US-Dollar nun deutlich. Könnte der HKD freigegeben werden? Der feste Wechselkurs zwischen den USA und Hongkong ist ein Relikt der Vergangenheit. Im Jahr 1972 wurde die Währung aus Hongkong fest an den USD gekoppelt. Nachdem diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...