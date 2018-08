hot in the city - cool in the mountains: Das 4****Superior Hotel bietet auf 1.763 Meter Höhe Abkühlung



Turracher Höhe (ots) - Der heurige August verspricht ein heißer zu werden. Das 4****S-Romantik Seehotel Jägerwirt hingegen bietet auf 1.763 Meter Höhe Abkühlung, die hitze-geplagten Stadtbewohnern und deren Kindern einen kühlen Kopf verschafft.



Wanderungen, Treatments im neuen ZIRBELLE Spa oder einfach ein Sprung in das kühle Nass des Turracher Sees direkt vor dem Seehotel machen die drückende Hitze der Stadt vergessen und sorgen für nachhaltige Erholung. Allergiker können zudem aufatmen: In dieser Höhe haben die meisten Allergene keine Chance.



Auf geführten Wanderungen auf über 2.000 Meter wagen sich Wanderer in luftige Höhen vor, wo angenehme Temperaturen und eine niedrige Luftfeuchtigkeit ein besonders mildes Klima erzeugen. Für die anschließende Entspannung lädt das neue ZIRBELLE-Spa mit Zirben-Panoramablick und Anwendungen der Kosmetiklinie ZIRBELLE den Gast ein, die Seele baumeln und den Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Das Holz der Zirbe verbreitet dabei einen wohltuenden ätherischen Duft, der ein angenehmes Raumklima erzeugt und für einen noch größeren Entspannungseffekt sorgt. Kühlende Aromamassagen mit ZIRBELLE-Öl mit Apotheken-Qualität, lassen die sommerliche Hitze nebensächlich erscheinen.



Besonders Allergiker profitieren von der Lage des Seehotel Jägerwirt:



Pollen, Hausstaubmilben und Schimmelpilze haben aufgrund der speziellen klimatischen und vegetativen Bedingungen auf über 1.700 Meter Höhe keinen Nährboden. "Angenehm ist auch, dass es aufgrund der hohen Lage weder Gelsen noch Zecken gibt", so Hotelier Christoph Brandstätter.



Das Romantik Hotel mit Kinder- und Jugendbetreuung liegt direkt am Turracher See in der Steiermark. Es ist seit 110 Jahren im Besitz der Familie Brandstätter. Besonderes Augenmerk wird auf Familien und Kinder gelegt. Alle Zimmer und Familiensuiten haben ein Bergseepanorama. In- und Outdoorpool, Kletterwand, Riesenrutsche, Bällebad, Waldspielplatz sind nur einige Highlights. Gäste erhalten die Almbutler-Card inklusive. [www.almbutler.at] (http://www.almbutler.at/)



Die Abkühlung am Berg kann man ab EUR 95,- pro Person und Tag buchen. [http://www.seehotel-jaegerwirt.at] (http://www.seehotel-jaegerwirt.at/de/preisrechner) oder online anfragen unter urlaub@seehotel-jaegerwirt.at



