Die weltweite Nachfrage nach Gold fiel in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den niedrigsten Stand seit 2009. Hintergrund war eine sich verbessernde US-Wirtschaft, die Anleger zu riskanteren Anlagen veranlasste, so "The Guardian". Die weltweite Nachfrage nach Gold lag zwischen Januar und Juni bei 1.959,9 Tonnen, dem niedrigsten Wert seit 2009. Auch die Goldkäufe der Zentralbanken ...

