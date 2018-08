US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in die Handelswoche gestartet. Im Tagesverlauf werden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Auch am New Yorker Aktienmarkt wird kaum Bewegung erwartet. Die Börsenkurse an der Wall Street fallen daher als Impulsgeber für den amerikanischen Rentenmarkt ebenfalls aus.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen 1/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren ebenfalls 1/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,95 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 2/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,09 Prozent./jkr/fba

AXC0154 2018-08-06/14:51