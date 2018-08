Hamburg (ots) -



Sat.1 Regional setzt auf frische Optik und einen verbesserten Workflow zur einfachen Pflege von Videocontent.



Die Hamburger Digitalagentur Nuuk hat dem Webauftritt von Sat.1 Regional ein neues Gesicht gegeben. Das moderne Layout ist übersichtlicher geworden und wurde für mobile Endgeräte optimiert. Von vornherein wurde auf Google "AMP" (Accelerated Mobile Pages) gesetzt, um per Smartphone schnell auf die Inhalte zugreifen zu können.



Automatisierte Prozesse zur Videotranskodierung, zur webbasierten Erstellung von Video-Vorschaubildern und zur einfachen Einbindung in das von den Redakteuren genutzte Wordpress-Redaktionssystem wurden von Nuuk mittels Node.JS auf der Amazon Web Services Cloud (AWS) umgesetzt.



Ebenfalls realisiert wurde eine native App für Video-Redakteure, mit deren Hilfe aktuelle Videos produziert und hochgeladen werden können.



"Mit der neuen App wollen wir erreichen, dass hochwertiger Videocontent direkt vom Geschehen über automatisierte Prozesse schnell vom Zuschauer abgerufen werden kann", so Michael Grahl, Geschäftsführer der Sat.1 Norddeutschland GmbH.



Über die App gelangen die Videos automatisiert mit nur einem Klick in den Transkodierungsworkflow und erscheinen anschließend automatisiert in dem Redaktionssystem der Online-Redakteure.



"Unsere Backendprozesse liegen in der Amazon Cloud und werden über Schnittstellen durch Wordpress angesteuert. Unser Ziel war auch hier, die jeweils beste Technologie für den Anwendungsfall einzusetzen", so Alexander Köhn, Geschäftsführer von Nuuk.



Über die Nuuk GmbH



Das Team der Hamburger Digitalagentur Nuuk verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für alle mobilen Endgeräte. Ein aktueller Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung sprachgesteuerter "Skills", die Cloud-basierte Sprachdienste wie Amazons Alexa oder Googles Assistant um neue Funktionen erweitern. Gegründet wurde die Nuuk GmbH im Jahr 2016 von Alexander Köhn und Nils Kassube. Nuuk sitzt am Rödingsmarkt im Herzen Hamburgs.



