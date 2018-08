Der Euro gewinnt gegenüber der türkischen Lira zunehmend an Wert. Ein Trend, der sich lange zurückverfolgen lässt. Und die Rahmenbedingungen sprechen auch künftig für einen tendenziell starken Euro gegenüber der türkischen Lira. Wie weit der Euro noch steigen kann, auf was es jetzt ankommt - und wie auch Privatanleger an der Währungsfront...

Den vollständigen Artikel lesen ...