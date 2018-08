Die britische Investmentbank Barclays hat Intel von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 53 US-Dollar gesenkt. Analyst Blayne Curtis will laut einer am Montag vorliegenden Studie zunächst abwarten, bis der neue Konzernchef feststeht, die Ziele für 2019 kommuniziert sind und die Strategie des Chipkonzerns gegen den starken Wettbewerb klarer ersichtlich ist. Bis dahin rät der Experte den Anlegern, sich an die Seitenlinie zurückzuziehen./ag/tih Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

