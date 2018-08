FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport trennt sich von seiner Beteiligung am Flughafen Hannover-Langenhagen. Die Fraport AG verkauft ihre Anteile in Höhe von 30 Prozent an der Betreibergesellschaft Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH (FHLG) für 109,2 Millionen Euro an die iCON Flughafen GmbH, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Fraport hatte die Beteiligung in zwei Schritten in den Jahren 1998 und 2003 erworben. Der Abschluss der Transaktion ist noch davon abhängig, ob die Mitgesellschafter der FHLG, die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen, ihre vertraglich geregelten Vorkaufsrechte ausüben. Dies werde aber nicht erwartet. Die Fraport AG geht aktuell davon aus, dass die Veräußerung in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen wird.

Auf Basis des aktuellen Buchwertes rechnet Fraport mit einem positiven Effekt auf den Vorsteuergewinn in einer Größenordnung von circa 85 Millionen Euro. Von diesem Betrag werden rund 25 Millionen Euro auf das EBITDA bzw. EBIT des laufenden Geschäftsjahres entfallen. Den positiven Einfluss auf das Finanzergebnis bezifferte der MDAX-Konzern auf rund 60 Millionen Euro. Das Konzernergebnis wird - unter Berücksichtigung anfallender Ertragsteuern - um circa 77 Millionen Euro positiv beeinflusst.

Fraport geht davon aus, dass dank des Verkaufs die zu Beginn des Geschäftsjahres gegebenen Prognose-Bandbreiten für das EBITDA, das EBIT, den Vorsteuer- und den Nettogewinn im Gesamtjahr 2018 überschritten werden.

August 06, 2018

