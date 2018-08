Von einer Rückkehr zum Wehrpflicht-Modell hält die Verteidigungsministerin wenig. Um Nachwuchs zu generieren, will sie an anderer Stelle ansetzen.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen macht sich Forderungen nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht zu eigen. Der Weg zurück in eine Wehrpflicht alten Zuschnitts wäre nach so langer Zeit sehr schwierig, daher stelle sich diese Frage für die Ministerin nicht, sagte ihr Sprecher Jens Flosdorff am Montag in Berlin.

Zugleich begrüße von der Leyen die Diskussion um ein allgemeines Dienstjahr als gut und wichtig. Sie lenke ...

