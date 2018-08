Die starke Abhängigkeit vom Großkunden Apple wurde für die Dialog Semiconductor-Aktie in den letzten beiden Jahren zunehmend zu einem Problem. Aus diesem Grund befindet sich der Wert seit Februar 2017 in einem langfristigen Abwärtstrend. Dieser hat die Aktie über Monate hinweg von 52,35 Euro bis unter 13,00 Euro fallen lassen. Das bisherige Tief wurde am 28. Juni 2018 bei 12,44 Euro erreicht.

Nach wie vor ist der Abwärtstrend völlig intakt und die langfristige Abwärtsdynamik noch nicht entscheidend ... (Dr. Bernd Heim)

