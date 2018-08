Peking - Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA hat eine chinesische Staatszeitung US-Präsident Donald Trump scharf angegriffen. Trump inszeniere ein "Drama in Strassenkämpfermanier", in dem es um Erpressung und Einschüchterung gehe, schrieb das offizielle Parteiorgan "Volkszeitung" am Montag in einem Leitartikel. Es sei "Wunschdenken" des US-Präsidenten, dass andere seinem Skript folgen: "Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...