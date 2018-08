Die EyemaxxReal Estate AG hat ihre Unternehmensanleihe 2018/2023 mit einem Volumen von insgesamt 30 Mio. Euro vollständig ausplatziert. Seit dem Ende der Zeichnungsfrist des öffentlichen Angebots am 24. April 2018 wurden somit im Rahmen einer Privatplatzierung weitere rund 10 Mio. Euro von institutionellen Investoren gezeichnet. Die Unternehmensanleihe 2018/2023 ist eingeteilt in 30.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro. Die Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis 25. April 2023 und einen Zinskupon von 5,50 Prozent p.a. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, jeweils am 26. Oktober und 26. April eines Jahres - erstmals am 26. Oktober 2018. Das Unternehmen nutzt die Mittel aus der Anleiheemission in...

