Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach den jüngsten "wertsteigernden" Meldungen die Kaufempfehlung und das Kursziel von GBp 5,000 für RHI Magnesita. Wie berichtet, wird RHI Magnesita seine drei indischen Tochtergesellschaften zusammenlegen, um die Struktur zu straffen. Das Hauptziel besteht nicht in der Kostensenkung, sondern in der Schaffung einer Struktur, die am besten geeignet ist, vom ehrgeizigen Regierungsprogramm zu profitieren, welches die Stahlproduktion von 2016 bis zum Jahr 2030 auf 300 Mio. t verdreifachen will. Und die jüngst angekündigten neuen Refinanzierungsfazilitäten sollten hauptsächlich die ehemaligen Magnesita-Schulden ersetzen, so die Analysten. Sie gehen davon aus, dass RHI Magnesita damit die Zinszahlungen um rund 15...

