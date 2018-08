Weiterstadt (ots) -



- Frisches Design: modifizierte Front- und Heckstoßfänger, erstmals LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit LED-Brems- und Schlusslicht (inkl. Nebelschlussleuchte) - Alle Benziner erfüllen aktuell strengste Emissionsnorm Euro 6d-temp, TSI-Motoren inklusive Ottopartikelfilter - Drehfreudige Benziner leisten zwischen 55 kW (75 PS) und 81 kW (110 PS) - Erweiterte Serienausstattung mit Musiksystem Swing inklusive 6,5-Zoll-Bildschirm, 4,2 Zoll großem Bordcomputer-Display und SKODA Care Connect - Neue Assistenzsysteme für den SKODA FABIA: Fernlicht-, Spurwechsel- und Ausparkassistent ab sofort erhältlich - Preise für den FABIA starten bei 13.490 Euro, Kombiversion ab 14.090 Euro erhältlich - 44 kW (60 PS) starker MPI-Motor folgt in Kürze, dann ergibt sich ein noch günstigerer Einstiegspreis für den FABIA



Im März feierte der aufgefrischte SKODA FABIA seine Weltpremiere auf dem Internationalen Autosalon in Genf. Jetzt ist die aufgewertete dritte Generation des beliebten Kleinwagens bestellbar. Neben neu gestalteter Front und frischen Designakzenten im Innenraum erhält die Modellreihe zahlreiche technische Innovationen. Die angebotenen Dreizylinder-Benziner entsprechen der aktuell strengsten Emissionsnorm Euro 6d-temp. Die Motorenpalette startet mit dem 1,0 MPI mit 55 kW (75 PS)*, das Topaggregat ist der 81 kW (110 PS) starke 1,0 TSI*. Ein 1,0 MPI mit 44 kW (60 PS)* folgt. Die erweiterte Serienausstattung umfasst das Musiksystem Swing, die universelle Smartphone-Anbindung SmartLink+, einen 4,2 Zoll großen Bordcomputer sowie SKODA Care Connect. Der SKODA FABIA ist ab 13.490 Euro bestellbar, der FABIA COMBI startet bei 14.090 Euro.



Das Exterieur des aufgewerteten SKODA FABIA prägt die dynamische Formensprache mit kompakten Proportionen und markanter Linienführung. Zur neu gestalteten Frontpartie zählen die neu gezeichneten Scheinwerfer, die auf Wunsch erstmals in LED-Technologie erstrahlen. Allgemein wirkt die Frontschürze feiner, den eleganten Look unterstreichen die vertikal angeordneten Lamellen des Kühlergrills. Optional sind die modifizierten Heckleuchten mit LED-Brems- und Schlusslicht (inkl. Nebelschlussleuchte) im für die Marke charakteristischen kristallinen Design inklusive C-Form erhältlich. Im Interieur sorgt eine große Auswahl an Polstern und Dekorleisten für ein ebenso frisches wie elegantes Ambiente. Zweifarbige Sitzpolster und Kontrastnähte an den Armauflagen in den Türen erzielen ein frisches Flair. Optische Akzente setzen außerdem das neugestaltete Kombiinstrument sowie das beleuchtete Ablagefach in der Mittelkonsole.



Motoren entsprechen der neuen Abgasnorm Euro 6d-temp



Als Einstiegsmotorisierung setzt SKODA beim FABIA auf einen 1,0 MPI mit 55 kW (75 PS) Leistung. Wie alle angebotenen Aggregate erfüllt er die strengen Anforderungen der Emissionsnorm Euro 6d-temp. Weiter geht das Angebot mit dem 1,0 TSI, der den FABIA mit 70 kW (95 PS)* antreibt. Sowohl das 1,0 MPI-Aggregat als auch der 1,0 TSI-Motor kombiniert SKODA mit manuellem Fünfganggetriebe. Topmotorisierung ist der 1,0 TSI mit 81 kW (110 PS), bei dem Käufer zwischen manuellen sechs Gängen oder 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) wählen können. Beide TSI-Motoren stattet SKODA mit Ottopartikelfiltern aus.



Aufgewertete Serienausstattung



Ab sofort verfügt jeder SKODA FABIA serienmäßig über in die Hauptscheinwerfer integriertes LED-Tagfahrlicht, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe und einen 4,2 Zoll großen Bordcomputer, dessen Display wichtige Informationen wie Geschwindigkeit und Restreichweite anzeigt. Ebenfalls immer an Bord des Kleinwagens: SKODA Care Connect. Es ist Bestandteil der Konnektivitätslösung SKODA Connect und umfasst Pannenhilfe, Info- und Notruf sowie proaktive Dienste wie Fahrzeugzustandsbericht und Service-Terminvereinbarung. Ebenfalls inbegriffen ist der Fahrzeugfernzugriff über die SKODA Connect-App, der im ersten Jahr kostenfrei ist. Auch in puncto Infotainment gibt es Neues: Das Infotainmentsystem Swing ist nun bereits ab der Ausstattungslinie Active mit an Bord. Es beinhaltet ein 6,5 Zoll großes Farbdisplay, einen SD-Speicherkartenslot und USB-Anschluss. Ab Ambition verfügt der FABIA zudem über eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. So kann der Fahrer bequem telefonieren, ohne die Hände dabei vom Lenkrad zu nehmen. Ein besonderes Konnektivitätsfeature bietet SKODA mit SmartLink+ an, das ebenfalls ab Ambition an Bord ist. Damit lassen sich Smartphones via USB-Kabel mit dem Fahrzeug verbinden und allerlei Apps auf dem Farbdisplay des Infotainmentsystems spiegeln. So punktet der FABIA schon für wenig Geld mit cleverer Technik.



Sicher ans Ziel: neue Assistenzsysteme im FABIA



Clevere Assistenten unterstützen SKODA Fahrer während der Reise. Jetzt bietet die tschechische Traditionsmarke gleich drei Systeme aus höheren Fahrzeugklassen für den Kleinwagen FABIA an. Kunden können ihn auf Wunsch mit Fernlicht-, Spurwechsel- und Ausparkassistent ausrüsten.



FABIA - Motorisierungen und Preise



Motorisierung Getriebe Active Ambition Style 1,0 MPI 55 kW (75 PS) 5-Gang manuell 13.490EUR 15.390EUR 16.550EUR 1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang manuell 14.890EUR 16.790EUR 17.950EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS) 6-Gang manuell - 17.790EUR 18.950EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 7-Gang-DSG - 19.190EUR 20.350EUR



FABIA COMBI - Motorisierungen und Preise



Motorisierung Getriebe Active Ambition Style 1,0 MPI 55 kW (75 PS) 5-Gang manuell 14.090EUR 15.990EUR 17.150EUR 1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang manuell 15.490EUR 17.390EUR 18.550EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS) 6-Gang manuell - 18.390EUR 19.550EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 7-Gang-DSG - 19.790EUR 20.950EUR



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



FABIA 1,0 MPI 44 kW (60 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA 1,0 MPI 55 kW (75 PS) innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse C



FABIA 1,0 TSI 70 kW (95 PS) innerorts 5,5 - 5,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 104 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA 1,0 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 5,6 - 5,5 l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA 1,0 TSI DSG 81 kW (110 PS) innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI 1,0 MPI 55 kW (75 PS) innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B



FABIA COMBI 1,0 TSI 70 kW (95 PS) innerorts 5,4 - 5,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI 1,0 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 5,6 - 5,5 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI 1,0 TSI DSG 81 kW (110 PS) innerorts 5,7 - 5,5 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse B



