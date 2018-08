Autoreifenonline.de stellt vom 11.-15. September 2018 in Halle 12.1, Stand D 11 auf der REIFEN-Messe in Frankfurt a. M. aus.

Neue Shopfeatures bieten sinnvolle Unterstützung für Beratungsgespräche mit Endkunden und helfen, Zeit zu sparen und effektiver zu werden.

Weitere Schwerpunkte: Vorteile des partnerschaftlichen Handelsmodells sowie Kooperationsmöglichkeiten als Servicepartner.

Autoreifenonline.de, der Onlineshop für Geschäftskunden von Europas größtem Online-Reifenhändler Delticom, präsentiert auf der REIFEN-Messe/automechanika in Frankfurt a. M. sein partnerschaftliches Handelsmodell für Reifenhändler und Kfz-Betriebe. Besonders im Fokus stehen auf Stand D 11 in Halle 12.1 die neu integrierten Shopfeatures, die Händler und Werkstätten bei ihrer Kundenberatung unterstützen. Erstmals stellt Autoreifenonline.de zudem das neue Website-Design der Fachöffentlichkeit vor, das dank größerer Klarheit noch effizienteres Arbeiten ermöglicht.

Neue Shopfeatures: Unterstützung für Beratungsgespräche

"Wir haben uns zuletzt bei den Verbesserungen des Shops darauf konzentriert, die Usability zu optimieren. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden nicht nur Geld, sondern auch Zeit zu sparen", erklärt Andreas Faulstich, Leiter Delticom B2B. "Außerdem präsentieren wir Messebesuchern erneut unsere Lösungen für ein zukunftsfähiges Reifengeschäft und wie sich die Herausforderungen der Digitalisierung als Chance für das eigene Wachstum nutzen lassen. Mit Autoreifenonline.de können Händler vom zunehmendem Onlinetrend profitieren und bleiben trotzdem unabhängig."

Zu den neuen Shopfeatures zählt der erstmals auf der diesjährigen Tire Cologne vorgestellte "virtuelle Reifenberater", der die Verkaufsansicht von Autoreifenonline.de. ergänzt. "In diesem Modus zeigt der Onlineshop statt der Einkaufspreise des Händlers seine jeweiligen Endverbraucherpreise an", erläutert Thorsten Orbach, Leiter des Händlergeschäfts bei Delticom und Autoreifenonline.de. "Um das Feature zu nutzen, müssen Kunden des Onlineshops vorher lediglich ihre individuellen Aufschläge hinterlegen aus diesen Aufschlägen sowie dem Einkaufspreis wird dann in Echtzeit der persönliche Endkundenpreis berechnet." Dabei kann für jede Produktgruppe eine eigene Händlermarge gestaltet werden. Außerdem ist es sowohl möglich, den individuellen Aufschlag in Prozent zu definieren als auch einen Mindestaufschlag in Euro anzugeben oder beides.

Der virtuelle Reifenberater erleichtert Händlern und Werkstätten darüber hinaus die Beratungsgespräche. Zügig und effizient wird über wenige Schlüsselfragen eine übersichtliche Anzahl passender Produkte aus dem umfassenden Sortiment von Autoreifenonline.de herausgefiltert. "Erfasst werden etwa Präferenzen beim Fahrverhalten, Angaben zur ungefähren jährlichen Kilometerleistung sowie die gewünschte Preis- und Qualitätsklasse", erklärt Thorsten Orbach. "Gemeinsam mit dem Kunden können dann die Produkte einzeln betrachtet, verglichen und ausgewählt werden langwieriges manuelles Suchen entfällt."

Flexibilität Neukunden: Handelsmodell von Autoreifenonline.de

Während die Shopfeatures dabei helfen, Zeit zu sparen und effektiver zu beraten, zielen die Vorteile des Handelsmodells von Autoreifenonline.de auf die Sicherung eines zukunftsfähigen Geschäfts, auf attraktive Margen sowie maximale Flexibilität für die Kunden: So erlauben die Einkaufskonditionen von Autoreifenonline.de, dass selbst kleine und mittlere Kfz-Betriebe mit geringen eigenen Lagerkapazitäten jederzeit das gesamte Spektrum des Marktes anbieten können ohne dass sie sich auf Mindestumsätze, Abnahmemengen oder bestimmte Marken festlegen müssen. Auf diese Weise bleiben sie bei der Beratung unabhängig und auch sonst Herr im eigenen Haus. Dank ganzjährig hoher Verfügbarkeiten, Delticoms eigener Lagerhaltung und internationaler Logistikkompetenz kann selbst eine spezielle Nachfrage jederzeit schnell und einfach bedient werden.

Über das bewährte Servicepartnerkonzept von Autoreifenonline.de haben B2B-Kunden zudem die Möglichkeit, am wachsenden Internetgeschäft und steigenden Onlineumsätzen teilzuhaben: Bei jedem Reifenkauf in Delticoms Onlineshops wie ReifenDirekt.de werden registrierte Partner als Servicewerkstätten empfohlen, an die man die Sendung direkt liefern lassen kann. Das bringt Kunden ins Geschäft und schafft Chancen für Anschlussgeschäfte.

Eine pointierte Zusammenfassung der Vorteile für B2B-Kunden und Servicepartner von Autoreifenonline.de, die auch Thema der Messepräsenz sein werden, bietet ein vierminütiges Video auf der Startseite von Autoreifenonline.de sowie auf YouTube.

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

Onlineshops für Händler und Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.autoreifenonline.de, www.autoreifenonline.at, www.autoreifenonline.ch und 24 weiteren Ländern.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Reifentests: www.reifentest.com

