Die Wissenschaftler wollen ein spezielles Prüfverfahren für die Bewertung von Beschichtungseigenschaften von großflächigen Glassubstraten erarbeiten. Die Messtechnik soll sich in bestehende Herstellungsprozesse integrieren lassen.Das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP arbeitet derzeit an einem verbesserten Messsystem für Dünnschichtmodule. Es werde ein spezielles Prüfverfahren entwickelt, mit dem Beschichtungseigenschaften von großflächigen Glassubstraten bewertet werden könnten, teilten die Wissenschaftler am Montag mit. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Schichten wie Gefügestruktur, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...