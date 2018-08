Mainz (ots) -



Woche 32/18 Dienstag, 07.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Die Pioniere Amerikas Eiserne Rivalen USA 2013



6.20 Die Pioniere Amerikas Bis aufs Blut USA 2013



7.05 Die Pioniere Amerikas Macht des Kapitals USA 2013



7.50 Die Pioniere Amerikas Kampf um den Strom USA 2013



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik USA 2013



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.05 Täterjagd Der Fall Marina Ciampi



10.50 Täterjagd Der Fall Dominique Aubry



11.35 Der Fall Jane Andrews Großbritannien 2013



12.20 Der Fall Stacey Mackie Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 13.30 ZDF spezial Die große Hitze - Verändert der Klimawandel unser Leben? Deutschland 2018



"Die Science-Checker: Rätsel der Geschwindigkeit" entfällt



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Wunder der Wissenschaft Lebende Felsen und Tornados aus Flammen Großbritannien 2015



16.35 Wunder der Wissenschaft Rollende Spinnen und Seestern-Zerstörer Großbritannien 2017



17.20 Wunder der Wissenschaft Mysteriöse Klumpen und winkende Spinnen Großbritannien 2017



18.05 Wunder der Wissenschaft Schleimige Invasion und leuchtendes Moos Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 18.55 Uhr wie vorgesehen )



Bitte neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018



23.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015



23.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016



0.40 heute journal



1.10 Mysterien des Weltalls Invasion der Aliens Mit Morgan Freeman USA 2010



1.55 Mysterien des Weltalls Der sechste Sinn Mit Morgan Freeman USA 2010



2.35 Wunder der Wissenschaft Rollende Spinnen und Seestern-Zerstörer Großbritannien 2017



3.20 Wunder der Wissenschaft Mysteriöse Klumpen und winkende Spinnen Großbritannien 2017



4.04 Wunder der Wissenschaft Feuer-Wasserfall und leuchtende Haie Großbritannien 2017



4.50 Wunder der Wissenschaft Lebende Felsen und Tornados aus Flammen Großbritannien 2015







