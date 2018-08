Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute BMW. Der Kurs hat sich zuletzt in eine vielversprechende Lage manövriert. Daran konnten auch die durchaus ernüchternden Zahlen für das abgelaufene Quartal nichts ändern. Unterstützung gab es in Form einer positiven Analystenstudie. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.