Die Dreharbeiten für die Serie "Perfect Sweat (https://www.perfectsweatseries.com/)", eine Kooperation von Bray's Run Productions und der MGS Filmproduktion, haben heute in der Nähe der antiken römischen Therme Civitavecchia in Italien begonnen. Regie führt der preisgekrönte deutsche Dokumentarfilmer Wolfgang Ettlich.



In dieser Folge wird Fotojournalist Mikkel Aaland, Autor des Klassikers Sweat von 1978, eine Verbindung zwischen den Baderitualen aus dem antiken Rom und der modernen Aufguss-Bewegung herstellen, die Europa im Sturm erobert. Christine Rose, eine hochplatzierte Teilenehmerin der Aufguss-Wettbewerbe, wird vor Ort führen und mitmoderieren. Gemeinsam mit ihrem Partner Mario Santini und Freunden hat Christine den Italienischen Saunabund AISA gegründet, der dem Ziel gewidmet ist, die Aufgusskultur durch Wettbewerbe und Aufklärung in Italien und Europa populär zu machen.



Der Saunaaufguss ist ein Ritual, das der Wellness, Reinigung und Unterhaltung dient, und entweder vom Aufgussmeister oder einem der Teilnehmer durchgeführt wird. Obwohl die Tradition des Saunaaufgusses ursprünglich aus Deutschland stammt, war es Norditalien als Heimat der großartigen althergebrachten römischen Thermen, wo sich der Aufguss als Wettbewerbsform entwickelte. Diese Wettbewerbe finden nun das ganze Jahr über und in ganz Europa statt. Die internationale Aufguss-WM wird vom 17. - 23. September 2018 im Satama Sauna Resort & Spa bei Berlin ausgetragen. "Perfect Sweat (https://www.perfectsweatseries.com/)" wird vor Ort sein und die Weltmeisterschaft filmisch festhalten.



INFORMATIONEN ZUR SERIE



Das Schwitzbad hat im Laufe der gesamten Menschheitsgeschichte stets eine wichtige Rolle gespielt - es ist wohltuend und heilend, und es festigt die sozialen Bindungen zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, Stark und Schwach. Das in Finnland und weiten Teilen der modernen Welt als "Sauna" bekannte Schwitzbad hat demnach viele Namen und Formen: im Nahen Osten ist es der Hammam, in Mexiko heißt es Temescal, in Russland Banya, und bei den Ureinwohnern Amerikas, den Indianern, gibt es die Schwitzhütte. Jede dieser Badekulturen hat ihre leidenschaftlichen Anhänger, ihre eigene einzigartige Geschichte, Rituale und Architektur.



In dieser Dokumentarreihe arbeitet Schwitzbad-Guru Aaland mit lokalen Guides zusammen und hält jeden seiner Schritte auf der Suche nach dem "Perfect Sweat (https://www.perfectsweatseries.com/)" fest. Was er findet, ist eine brisante Wiedergeburt der antiken Badehaustraditionen, Traditionen, die gemeinschaftliche Rituale beinhalten, die das Zeug dazu haben, den menschlichen Geist zu erfrischen und die Welt zu verändern. Lehnen Sie sich also einfach zurück und entspannen Sie sich - begleiten Sie uns in dieses erstaunliche und einzigartige Abenteuer!



ÜBER UNS:



BRAY'S RUN PRODUCTIONS



Bray's Run ist eine in Seattle ansässige Produktionsfirma, die von dem Unternehmer und Umweltaktivisten Greg Moga gegründet wurde und sich darauf spezialisiert hat. Kultur, Geschichte und Reise aus dem Blickwinkel charismatischer Menschen auf der ganzen Welt zu erforschen. Wir erschließen kulturelle Aspekte, die von den traditionellen Medien verpasst werden.



MIKKEL AALAND, PRODUZENT UND MODERATOR



Mikkel Aaland ist ein preisgekrönter Fotojournalist und Buchautor, der fünfzehn Bestseller verfasst hat. Zu Aalands bekanntesten Büchern zählt der Klassiker von 1978: Sweat, The Illustrated History and Description of the Finnish Sauna, Russian Banya, Islamic Hamman, Japanese Mushi-buro, Mexican Temescal and American Indian & Eskimo Sweat lodge (Die illustrierte Geschichte und Beschreibung der finnischen Sauna, des russischen Banya, des islamischen Hamman, des japanischen Mushi-buro, des mexikanischen Temescal, und der Schwitzhütte der Indianer und Eskimo). Aaland, der Fotoworkshops rund um den Globus leitet, ist sowohl vor als auch hinter der Kamera völlig zuhause.



WOLFGANG ETTLICH, REGISSEUR DER FOLGE "SAUNAAUFGUSS"



Wolfgang Ettlich ist ein preisgekrönter deutscher Dokumentarfilmer, der sich auf Langzeitbeobachtungen spezialisiert hat. Ettlich, der 1985 die Mediengruppe Schwabing (MGS) gründete, ist 1995 mit dem Grimme-Preis für seinen Film "Ausgerechnet Bananen" ausgezeichnet worden. 1999 erhielt er für seinen Film "Wir machen weiter" eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis. Er konnte im Jahre 2017 als erster Dokumentarfilmregisseur den renommierten Filmpreis der Stadt Hof entgegennehmen.



CHRISTINE ROSE, CO-MODERATORIN DER FOLGE "SAUNAAUFGUSS"



Christine Rose kam mit der modernen Saunaaufguss-Kultur in Berührung, nachdem sie von ihrem Heimatland Deutschland aus auch nach Norditalien gezogen war. Während des Saunagangs im Cron 4, einem öffentlichen Sauna-Zentrum in Südtirol, wurde sie Zeugin eines "romantischen Sauna-Tanzes", bei dem der Aufgussmeister ein einzigartiges Sauna-Ritual mit Tanzbewegungen, Musik und natürlichen Ölen vollführte, die auf die Eisstücke auf dem Saunaofen geträufelt wurden. Als hochplatzierte Kandidatin hat Christine sich erfolgreich in mehreren nationalen Aufguss-Vorentscheidungen und beim internationalen Aufguss-WM-Finale mit 500 Teilnehmern behauptet. Christine ist außerdem als ehrenamtliche Mitarbeiterin für den Italienischen Saunabund mit seinen 400 Mitgliedern tätig.



