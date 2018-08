Demnächst, in etwas über zwei Monaten, wird Kanada die Welt verändern. Nach der Verabschiedung des Cannabis-Gesetzes am 19. Juni wird Kanada das erste Industrieland der Welt sein, das Cannabis zum persönlichen Gebrauch legalisiert. Damit stößt man eine Tür auf, die unter Umständen 5 Milliarden Dollar an jährlichen Umsätzen bringen könnte. Und zwar zusätzlich zu den Absätzen, die die Branche bereits in Kanada und als Exporte in andere Märkte erwirtschaftet. In der Zeit vor der Gesetzesverabschiedung sind Cannabis-Aktien unaufhaltsam gewachsen. Anleger, die Cannabis-Aktien über einen langen Zeitraum gehalten haben, konnten sich über dreistellige oder sogar vierstellige Renditen freuen. Warum verlieren Cannabis-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...