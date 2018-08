Der Euro hat am Montag im europäischen Späthandel seine Verlaufsgewinne weitgehend wieder abgegeben und notierte zuletzt wieder am Niveau von heute Früh. Um 16.00 Uhr stand er bei 1,1549 Dollar.Am Nachmittag blieben Impulse für den Euro-Dollar-Kurs weitgehend aus. In den USA standen keine marktrelevanten Konjunkturdaten ...

