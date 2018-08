Zürich - Der weltweit tätige Vermögensverwalter Aberdeen Standard Investments hat André Haubensack zum Head of Distribution - Switzerland ernannt. Die Ernennung erfolgte im Zusammenhang mit der Fusion von Standard Life Aberdeen PLC und Aberdeen Asset Management im vergangenen Jahr.

André Haubensack ist in Zürich tätig und untersteht Rik Brouwer, Head of European Distribution von Aberdeen Standard Investments. Das Vertriebsteam für die Schweiz wird ergänzt durch Julien Boissier in Genf, Paola Bissoli und Carolin Hefele in Zürich. Das Unternehmen wächst und plant in den kommenden Wochen zwei Neueinstellungen bekannt zu geben.

Bereits seit über 18 Jahren ist André Haubensack auf dem Schweizer Finanzplatz tätig und verfügt über umfangreiche Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung im Finanzbereich. Zuvor war er Direktor bei New Star Asset Management und davor bei der Credit Suisse. 2014 kam er dann im Rahmen der Übernahme von Ignis Asset Management zu Standard Life Investments.

Aberdeen Standard Investments ist seit über 20 Jahren auf dem Schweizer Markt tätig, wobei sowohl Standard Life Investments als auch Aberdeen Asset ...

