Über Jahrzehnte prägte der prominente Business Roundtable die Wirtschaftspolitik der USA. Doch Donald Trumps Handelskrieg droht den Einfluss der erfolgsverwöhnten Lobby zu zerstören.

Der Glaspalast liegt ein wenig abseits der belebten Straßen von Downtown Washington D. C., dort, wo die Touristen aus aller Welt sich höchstens hin verlaufen. Wer hier sein Büro hat, dem kommt es auf Ergebnisse an, nicht auf Show. Spektakel hat eine der einflussreichsten Unternehmens-Lobbyorganisationen der Vereinigten Staaten, die in den oberen Etagen hinter der glitzernden Fassade ihr Hauptquartier bezogen hat, gar nicht nötig: der Business Roundtable.

Seit mehr als 45 Jahren prägen die Männer und Frauen dieses Zirkels den wirtschaftspolitischen Kurs der USA. Sie trieben Entwicklungen voran, bremsten andere aus. Egal, wer im Weißen Haus regierte, seine Macht blieb ungebrochen.

Doch ausgerechnet jetzt, da die Wachstumsraten so hoch und die Arbeitslosigkeit so gering ist wie seit Jahren nicht, droht die Bedeutung des Roundtable zu schrumpfen. Der Handelskrieg von US-Präsident Donald Trump stellt alles infrage, wofür die Lobby seit Jahrzehnten arbeitet. Ihr Einfluss, ihre Macht, alles schwindet.

Dabei sticht der Business Roundtable seit seiner Gründung im Jahr 1972 aus der Masse an Lobbygruppen hervor, deren Büros sich zwischen Weißem Haus und Kongress in den Seitenstraßen der Pennsylvania Avenue aneinanderdrängen. Der Roundtable ist die unumstrittene Interessenvertretung des amerikanischen Big Business, besetzt mit den Vorstandsvorsitzenden einiger der wichtigsten Konzerne der USA.Die Chefin von General Motors sitzt genauso im Direktorium wie die CEOs von Johnson & Johnson, Boeing, Bank of Amerika, AT & T oder Walmart. Den Vorsitz hat Jamie Dimon inne, Chef von JP Morgan Chase, Amerikas größter Bank. Das Tagesgeschäft führt Joshua Bolten, ehemals Stabschef im Weißen Haus unter George W. Bush.

Bei diesen Namen ist es kein Wunder, dass die Anrufe des Business Roundtable durchgestellt werden - sei es in den Büros kleiner Kongressabgeordneter oder im Oval Office. "Die Struktur ist der große Vorteil", erklärt Dan Auble, Lobbyexperte beim Center for Responsive Politics. Politiker wüssten, dass die Gruppe für die Interessen der Großindustrie spreche. Deshalb könne es sich der Roundtable auch leisten, weniger Geld in die Hand zu nehmen als manch andere Organisation. Und dass, ...

