Handelsplätze bieten sich einen Wettkampf um junge Tech-Unternehmen. Dabei profitieren europäische Börsen momentan von der Unattraktivität der Nasdaq.

Der paneuropäische Handelsplatz Euronext will zukünftig verstärkt deutsche Technologiefirmen anlocken. "Für 2019 rechnen wir mit Börsendebüts von deutschen Tech-Unternehmen an der Euronext. Mit dem ‚Techshare-Programm' wollen wir mehr Unternehmen für die Börse fit machen, aktuell sind hier auch 23 Firmen aus Deutschland beteiligt", erläutert Michael Schatzschneider, der Repräsentant der Mehrländerbörse in Deutschland.

Techshare stehe für ein Ökosystem aus Banken, Wirtschaftsprüfern, Anwälten und Investor-Relations-Agenturen, um junge Tech-Firmen systematisch zu coachen und ihnen den Sprung an die Börse zu erleichtern. Im Gespräch mit dem Handelsblatt räumt der Manager allerdings ein, dass die Pläne ambitioniert sind, weil auch andere Börsenplätze um Kandidaten aus dem Tech-Bereich werben.

"Das Umfeld bleibt sehr wettbewerbsintensiv, wir konkurrieren ja beispielsweise mit der Nasdaq und auch der Deutschen Börse AG, die sich heute ebenfalls stärker um Start-ups und junge Wachstumsfirmen kümmert", ergänzt Schatzschneider. Außerdem verfolgten Finanzinvestoren von Technologiefirmen oft eine zweigleisige Strategie.

Sie arbeiten an einem Initial Public Offering - abgekürzt IPO -, und nebenbei verhandeln sie mit Industriefirmen um eine Fusion ...

