Leipzig (ots) - Die Kaisermania hat nicht nur wieder Zehntausende an das Elbufer nach Dresden gelockt, sondern mit einem neuen Rekordwert auch viele Fans an die Bildschirme gezogen.



1,29 Millionen Zuschauer - und damit 500.000 mehr als im Vorjahr, schalteten am 4. August bundesweit das Musikevent ein, das der MDR live übertragen hat.



Im Sendegebiet gewann die "Kaisermania" 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Vergleich zum Vorjahr: 530.000 Menschen schalteten die Konzertübertragung ein. Das entspricht einem Marktanteil von 21,4 Prozent. Große Resonanz konnte auch in der Altersgruppe der 30-49-Jährigen verbucht werden, in der der Marktanteil bei 15,2 Prozent lag.



Unterhaltungschef Peter Dreckmann freut sich: "Zweistellige Marktanteile in allen Altersgruppen: die Kaisermania im MDR ist seit Jahren eine Erfolgsgeschichte und "Public Value" im besten Sinne. An diesem Fernsehabend versammeln wir Menschen aller Generationen bei der TV-Ausstrahlung vor dem Fernseher und erreichen sie mit unserem umfangreichen Online-Angebot mittlerweile auch sehr gut im Netz. Besonders freut es mich, dass wir mit diesem multimedialen Angebot in der strategisch so wichtigen Altersgruppe der 30-49-Jährigen so erfolgreich sind".



Das begleitende umfangreichen Online-Angebot unter www.meine-schlagerwelt.de mit allen Titeln der "Kaisermania", Highlights, Interviews und Bildergalerien sowie der Livestream des gesamten Roland-Kaiser-Abends auf mdr.de wurden ebenfalls stark genutzt.



