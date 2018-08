In den drei Monaten bis Ende Juni steigerte die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway den operativen Gewinn im Jahresvergleich um 67 Prozent auf 6,9 Mrd. US-Dollar, wie der Konzern am Samstag am Hauptsitz in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte. Der Nettogewinn der Holding lag im abgelaufenen Quartal sogar bei 7,3 Mrd. US-Dollar und verdreifachte sich damit. Das lag aber vor allem an einer Umstellung der Bilanzierung, durch die nicht realisierte Kursgewinne ausgewiesen werden. Etwas irreführend, stellte Buffett klar. Die Erlöse wuchsen um neun Prozent auf rund 62 Mrd. US-Dollar. Vor allem gute Geschäfte im Versicherungssektor ermöglichen den Erfolg. Damit kann Berkshire Hathaway zum Quartalsende auf liquide Mittel im Wert von rund 111 Mrd. US-Dollar zurückgreifen. Angesichts des enormen Geldvorrats fiebern viele Investoren auf Buffetts nächsten großen Deal hin.

Technisch ein Leckerbissen

Bis Anfang dieses Jahres hinein kletterte das Wertpapier von Berkshire Hathaway in mehr oder weniger kleinen Schritten kontinuierlich aufwärts und erreichte ein Verlaufshoch von 217,62 US-Dollar (B-Aktie). Anschließend stellte sich jedoch eine klare Konsolidierung der Aktie ein und führte bis Anfang

