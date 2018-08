Im Zusammenhang mit der mittelfristigen Unternehmensplanung sowie den Vorbereitungen zur Erstellung des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2018 hat der Vorstand der Semperit AG Holding nach eingehender Prüfung einen Wertminderungsbedarf (vor Steuern) in Höhe von rund 55 Mio. Euro für das Segment Sempermed identifiziert (26,0 Mio. Euro Wertminderung im ersten Halbjahr 2017). Wie es weiter heisst, wird aus heutiger Sicht das Ergebnis nach Steuern der Semperit Gruppe für das Jahr 2018 negativ ausfallen (2017: -26,3 Mio. Euro). Der exakte Betrag der Wertminderung wird laut Semperit in den Halbjahreszahlen berücksichtigt sein und mit der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes 2018 am 23. August 2018 bekanntgegeben werden. Wie Semperit weiters betont, ist die...

