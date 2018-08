Regulatory news:

Sopra Steria Group (Paris:SOP):

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the

financial instrument

(Code ISIN) Total daily

volume (in

number of

shares) Daily weighted

average

purchase price of

the shares Market SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 31/07/2018 FR0000050809 1 000 150 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 01/08/2018 FR0000050809 1 147 149,8349 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 02/08/2018 FR0000050809 1 000 149,8848 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 03/08/2018 FR0000050809 1 000 150 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the

Broker Identity

code of

the

Broker Day/Hour of the transaction

(CET) (CET) Identity code

of the financial

instrument Price per

unit Currency Quantity

bought Identity

code of the

Market Reference

number of the

transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-07-31T11:26:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 210 025 28545273 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-07-31T11:26:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 47 025 28545276 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-07-31T11:26:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 56 025 28545274 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-07-31T11:26:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 360 025 28545271 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-07-31T11:26:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 134 025 28545272 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-07-31T11:26:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 29 025 28545270 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-07-31T11:26:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 164 025 28545275 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T11:10:50+02:00 FR0000050809 150,00 euro 16 025 28572879 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T11:10:50+02:00 FR0000050809 150,00 euro 100 025 28572875 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T11:10:50+02:00 FR0000050809 150,00 euro 11 025 28572876 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T11:10:50+02:00 FR0000050809 150,00 euro 25 025 28572877 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T11:10:50+02:00 FR0000050809 150,00 euro 48 025 28572878 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T11:10:50+02:00 FR0000050809 150,00 euro 100 025 28572874 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T12:20:05+02:00 FR0000050809 150,00 euro 18 025 28576119 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T12:24:05+02:00 FR0000050809 150,00 euro 4 025 28576197 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T12:24:05+02:00 FR0000050809 150,00 euro 9 025 28576195 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T13:14:45+02:00 FR0000050809 150,00 euro 69 025 28578207 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T13:32:05+02:00 FR0000050809 150,00 euro 100 025 28578759 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T13:47:26+02:00 FR0000050809 149,70 euro 214 025 28579193 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T13:47:26+02:00 FR0000050809 149,70 euro 50 025 28579192 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T13:47:26+02:00 FR0000050809 149,70 euro 200 025 28579194 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T13:47:26+02:00 FR0000050809 149,70 euro 36 025 28579191 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T14:27:50+02:00 FR0000050809 149,40 euro 17 025 28580798 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T14:27:50+02:00 FR0000050809 149,40 euro 14 025 28580797 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T14:27:50+02:00 FR0000050809 149,40 euro 14 025 28580796 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T14:36:18+02:00 FR0000050809 149,70 euro 11 025 28581110 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T14:36:43+02:00 FR0000050809 149,90 euro 40 025 28581115 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-01T14:36:43+02:00 FR0000050809 149,90 euro 51 025 28581116 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,90 euro 2 025 28592844 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,90 euro 70 025 28592847 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,70 euro 31 025 28592850 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,70 euro 13 025 28592851 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,70 euro 31 025 28592848 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,90 euro 214 025 28592843 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,70 euro 40 025 28592849 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,90 euro 187 025 28592846 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:05:15+02:00 FR0000050809 149,90 euro 27 025 28592845 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:08:51+02:00 FR0000050809 149,70 euro 21 025 28593152 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:10:10+02:00 FR0000050809 149,70 euro 23 025 28593357 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:10:10+02:00 FR0000050809 149,70 euro 10 025 28593356 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:10:11+02:00 FR0000050809 149,70 euro 16 025 28593358 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:16:40+02:00 FR0000050809 149,70 euro 15 025 28593823 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T09:16:40+02:00 FR0000050809 149,70 euro 4 025 28593824 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:55:01+02:00 FR0000050809 149,90 euro 9 025 28611724 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:55:01+02:00 FR0000050809 149,90 euro 31 025 28611723 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 31 025 28611828 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 4 025 28611832 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 22 025 28611824 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 39 025 28611826 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 31 025 28611827 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 31 025 28611829 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 31 025 28611825 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 31 025 28611830 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 27 025 28611831 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-02T16:56:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 9 025 28611833 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-03T15:46:42+02:00 FR0000050809 150,00 euro 176 025 28630911 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-03T15:46:42+02:00 FR0000050809 150,00 euro 103 025 28630910 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-03T15:46:42+02:00 FR0000050809 150,00 euro 121 025 28630909 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-03T15:49:51+02:00 FR0000050809 150,00 euro 79 025 28631253 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-03T15:49:57+02:00 FR0000050809 150,00 euro 151 025 28631349 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-03T15:49:57+02:00 FR0000050809 150,00 euro 170 025 28631348 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-03T15:49:57+02:00 FR0000050809 150,00 euro 200 025 28631350 employee share

