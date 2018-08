Die dänische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Danske Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche. Es gehe um Transaktionen in einer estnischen Filiale im Wert von mehreren Milliarden dänischen Kronen (mindestens mehrere Hundert Millionen Euro), teilte die Behörde am Montag mit. "Der Fall hatte intern schon lange eine sehr hohe Priorität", erklärte Staatsanwalt Morten Niels Jakobsen. Es habe mehrere Anzeigen gegeben.

Die Danske Bank erklärte, man werde die Einheit für Wirtschaftskriminalität bei ihrer Untersuchung selbstverständlich unterstützen: "Wir stehen in gutem und konstruktivem Dialog mit den Behörden und werden helfen, wenn es in besonderen Fragen weiterer Klärung bedarf." Die Danske Bank ist das größte Kreditinstitut in Dänemark./tam/DP/he

ISIN DK0010274414

AXC0200 2018-08-06/18:05