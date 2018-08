ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag den Handel beendet und damit die negative Tendenz vom Wochenausklang fortgesetzt. Nach einem moderaten Plus im frühen Geschäft drehten die Kurse wieder in negatives Terrain. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.149 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,86 (zuvor: 36,49) Millionen Aktien.

Hauptthema blieb der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China, nachdem Peking am Freitag neue chinesische Strafzölle auf US-Importe im Volumen von 60 Milliarden Dollar angedroht hatte. Damit reagierten die Chinesen auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump, US-Strafzölle auf China-Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 statt bislang 10 Prozent anzuheben. "Die Eskalationsspirale dreht sich weiter, in der Folge nimmt die Verunsicherung bei den Anlegern deutlich zu", sagte Thomas Altmann, Senior Portfoliomanager bei QC-Partners.

Erneut unter Druck stand die Aktie von Swiss Re, für die es um weitere 0,9 Prozent nach unten ging. Am Freitag hatten die Papiere nach einem vermeldeten Gewinnrückgang bereits 1,3 Prozent verloren. Goldman Sachs äußerte sich zu Wochenbeginn allerdings positiv. Der operative Trend des Rückversicherers verbessere sich.

Auf der Gewinnerseite ganz oben standen die Aktien von ABB, die um 1,5 Prozent zulegten. Einen Grund für das Plus konnten Marktteilnehmer allerdings nicht ausmachen.

